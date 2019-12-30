أبو الحسن: المؤتمنون على البلد فشلوا بالأداء والإدارة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​ إلى ان "العام 2020 الذي يرمز بأرقامه إلى النجاح يقترب، آملين ان يحمل كل الخير والتقدم ل​لبنان​ وللبنانيين، لكن المؤتمنين على البلاد لم يتخطوا معدل 10/20 وهو مؤشر الفشل بالأداء والإدارة أضف إليهما جهلهم للتاريخ والجغرافيا من خلال تصنيفهم للغير وتجاهلهم للموقع والدور والتضحيات ، فلينتبهوا".

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