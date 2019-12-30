أكدت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" ان "​واشنطن​ لم تبلّغ ​موسكو​ بالغارات على ​حزب الله العراقي​ في ​الأنبار​ و​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "أي إجراء ل​مكافحة الإرهاب​ مرحب به".

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كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين عن غارات أميركا بسوريا والعراق: أي إجراء لمكافحة الإرهاب مرحب به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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