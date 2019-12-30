طالبان: ليست لدينا خطط لوقف إطلاق النار في أفغانستان









اسماء السيد - كابول: أكدت حركة طالبان الإثنين في بيان أنها لا تعتزم تنفيذ وقف إطلاق نار في أفغانستان في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بل فقط العمل على خفض للتصعيد.

بحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام، قالت طالبان إن "الإمارة الإسلامية في أفغانستان ليست لديها خطط لوقف إطلاق النار"، علمًا أن المحادثات بين واشنطن وطالبان حول انسحاب القوات الأميركية من البلاد معلقة حاليًا منذ أن شنت طالبان هجومًا على قاعدة عسكرية في مطلع ديسمبر.