المدينة الأبرد في العالم ...47 درجة تحت الصفر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

سجلت مدينة ياكوتسك، أقل درجة حرارة في العالم وهى 47 درجة تحت الصفر، والتى تقع في أقصى شرق روسيا، وضمن منطقة سيبيريا، ولا تبتعد كثيرا عن الدائرة القطبية الشمالية. وتشهد تلك المدينة ارقام قياسية في العالم من حيث البرودة اثناء الشتاء، حيث أصبحت المدينة الأبرد في العالم.

حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة في المدنية خلال ديسمبر 40 درجة تحت الصفر، وانحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911. وتؤدي هذه الأحوال الجوية القاسية إلى استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كما تجبر التربة المتجمدة السكان على وضع مزيد من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها.

وفي سياق متصل أصدرت السلطات المحلية أمرا بإلغاء الفصول الدراسية للطلاب الأطفال في الصفوف من الأول إلى الخامس فقط، بينما قالت إن الدراسة لن تتوقف في المدارس المتوسطة أو الثانوية، في حين يقوم البعض من السكان بنحت الثماثيل الجليدية تزامنا مع الطقس القاسي في بلادهم ، حسبما وردت «سكاى نيوز».