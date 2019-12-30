بينهم مغربي.. قوات الأمن التركية توقف 64 شخصا بتهمة الانتماء لداعش

أوقفت قوات الأمن التركية، الاثنين، 64 شخصا، بينهم مغربي، عبر حملات متزامنة في 3 ولايات (أنقرة- قيصري- باطمان)، ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب مصادر أمنية، فقد أوقفت قوات الأمن التركية 22 مشتبها في ولاية باطمان (جنوب شرق)، بطلب من النيابة العامة في الولاية.

وشارك في المداهمات التي جرت بولاية باطمان، فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن العام، وشرطة المهام الخاصة إضافة إلى فرق من الدرك التركي.

وخلال المداهمة، عثرت قوات الأمن التركية في منازل المشتبهين على أسلحة وذخائر ووثائق تنظيمية.

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وفي ولاية قيصري (وسط)، أوقفت قوات الأمن 9 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، متهمين بالانتماء لداعش.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مديرية أمن قيصري لاستكمال التحقيقات معهم.

وكذلك في العاصمة أنقرة، شنت قوات الأمن حملات مماثلة وتمكنت من توقيف 33 أجنبيا بتهمة الانتماء لداعش.

وتبين لدى التحقيقات الأولية، أن الموقوفين في أنقرة هم سوريين إثنين وواحد مغربي و30 عراقيا.