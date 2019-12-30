خنيفرة.. قافلة وطنية تضامنية مع “بودا” المتابع بإهانة المقدسات في الفايسبوك- صور

شهدت منطقة “اجلموس” ضواحي إقليم خنيفرة أمس الأحد، مسيرة إحتجاجية تضامنية مع المعتقل عبد العالي باحماد، المعروف بـ”بودا”، والمتابع بسبب تدوينة فيسبوكية.

وإستقبلت منطقة “اجلموس” نشطاء حقوقيين من مختلف المدن المغربية، والذين جابوا أهم شوارع المدينة في مسيرة حاشدة مطالبين بإطلاق سراح “بودا” وجميع معتقلي الرأي بالمغرب.

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ورفع المتضاهرون شعارات تندد باعتقال “بودا”ئ، بسبب تدوينة فيسبوكية، كما نددوا باعتقال الصحفي والناشط عمر الراضي، المتابع أيضا بسبب تدوينة على تويتر، تتعلق بأحكام معتقلي الريف.

ومن المقرر أن تنعقد اليوم الإثنين بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، ثاني جلسات محاكمة عبد العالي باحماد “بودا”، والمتابع بتهم إهانة العلم الوطني والتحريض ضد الوحدة الترابية على مواقع التواصل الإجتماعي.