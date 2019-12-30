رسميا.. الوداد الرياضي يتعاقد مع كركاش

وقع رسميا لاعب النهضة البركانية سفيان كركاش، في كشوفات فريق الوداد الرياضي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سيدافع عن ألوانه خلال الفترة القادمة.
ووقع كركاش في الساعات المتأخرة من أمس الأحد، عقد انضمامه للفريق الأحمر، والذي يمتد لثلاث مواسم حيث تم ذلك رفقة سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء. بمركب بن جلون الخاص بالوداد.
وكان اللاعب السابق لمولودية وجدة، قريبا من الانضمام لصفوق بطل المغرب خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما تقدمت إدارة الفريق البيضاوي بعرض رسمي للنادب الوجديو، لكن بسبب اختلاف في أحد بنود العقد، غير كركاش الوجهة لفريق نهضة بركان.
يشار إلى أن كركاش قدم مستوى جيد خلال الموسم الماضي مع “سندباد الشرق”، مكنه من التتويج بجائزة أفضل لاعب واعد في البطولة الوطنية الاحترافية.
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