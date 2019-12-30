طقس بداية الأسبوع.. مستقرا مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تتشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالسواحل الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب طيلة النهار بجل المناطق، فيما سيكون باردا بالمرتفعات والهضاب العليا، خصوصا خلال الليل والصباح.

وستهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية، وستهب جنوبية بالمناطق الجنوبية الشرقية، وشمالية إلى متقلبة في باقي المناطق، فضلا عن احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و05 درجات بالمرتفعات، المنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 05 و11 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، السايس، هضاب الفوسفاط، والماس، السهول الداخلية، والجنوب الشرقي، وما بين 12 و18 بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، وما بين 17 و23 درجة بشمال ووسط البلاد، هضاب الفوسفاط، والماس، السايس، السهول غرب الأطلس، والجنوب الشرقي، وما بین 25 و30 درجة بالأقاليم الجنوبية وسوس.

أما بالنسبة لحالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.