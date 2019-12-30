الخطوط الجوية اليابانية تقدم 50 ألف تذكرة مجانية للسياح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الخطوط الجوية اليابانية، اعتزامها توزيع 50 ألف تذكرة داخلية مجانية للسياح الأجانب في الصيف المُقبل شريطة أن يستوفوا بعض الشروط.

وتأتي هذه المبادرة في محاولة من اليابان لتشجيع اتساع رقعة السياحة في البلاد، ودفع السياج للوصول إلى الأجزاء الأقل زيارة فيها، وربما التغلب على ضغط السياحة في طوكيو في الفترة ما بين مطلع تموز/ يوليو، و30 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2020، عندما تستضيف العاصمة الألعاب الأولمبية الصيفية.

ولكن الشركة أوضحت أنه في سبيل الفوز بهذه التذاكر الداخلية، يجب على المتقدمين أن يسجلوا من خارج اليابان، من خلال برنامج المسافر الدائم لدى الشركة "Mileage Bank"، كما أنهم لن يعرفوا الأماكن التي سوف يزوروها إلا بعد أيام قليلة من تقديم الطلب.

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وقالت قناة "سي إن إن" الأميركية، على موقعها الإلكتروني، إن شركة الطيران سوف توصي بأربعة وجهات محلية للاختيار من بينها، إما السفر من مطار هانيدا في طوكيو، أو مطاري أوساكا وأيتامي وكانساي.

ويُمكن للعائلات والأصدقاء الذين يعتزمون السفر سوية، أن يقدموا طلبا كمجموعة تتكون من أربعة أشخاص كحد أقصى. وسيتلقى المتقدمون النتيجة في غضون ثلاثة أيام من تقديم الطلب.

وقالت الشركة إن فرصة التقديم ستفتح في شباط/ فبراير المُقبل، وستُمنح الجوائز بمنطق، من يسجّل أولا، يربح أولا، ويمكن التسجيل على الرابط التالي.