اعتداء على سيارات بسكن طلبة كلية صفد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى جناة مجهولون على سيارات كانت مركونة في موقف السيارات الخاص بسكن الطلبة التابع للكلية الأكاديمية في مدينة صفد، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة فإنه "عُثر في موقف السيارات الخاص بسكن الطلبة التابع للكلية الأكاديمية في مدينة صفد، الليلة الماضية، على 3 سيارات تعرضت لثقب إطاراتها، ورسم إشارة نجمة داوود على إحدى السيارات".

وجرى استدعاء الشرطة، وفتحت ملفا للتحقيق في الحادثة بالإضافة إلى جمع الأدلة والحيثيات من المكان.

وكانت صفد قد شهدت عدة مرات كتابة شعارات عنصرية معادية للعرب وبالقرب من مساكن طالبات عربيات يدرسن في الكلية. وكتبت عبارات عنصرية مثل "أخرجوا أيها العرب"، و"احذروا.. سنحرقكم"، وغيرها من الاعتداءات العنصرية.