موت سريري لرضيعة من حورة بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فُجعت أسرة طفلة تبلغ من العمر شهرا واحد، بوفاتها سريريا في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فوجئت أسرة الطفلة بأن الطفلة دون حراك، صباح اليوم، فاستدعت طاقم طبي، غير أنه وبعد كل المحاولات لإنقاذ حياة الرضيعة لم يكن أمامه سوى إقرار وفاتها.
وساد الحزن والأسى بين أفراد الأسرة في أعقاب انتشار النبأ المفجع.
وعرّف أطباء أن الموت السريري هو حالة الانعدام الفجائي لدوران الدم في الأوعية الدموية والتنفس والوعي. في أحيان قليلة يمكن بواسطة إنعاش القلب والرئتين إحياء شخص ميت سريريا. إذا لم يتم التدخل بسرعة في الإنعاش فإن الشخص سيدخل حالة الموت البيولوجي. وطبيا هناك حالتان فقط للموت وهما الموت السريري والموت البيولوجي ويسمى أيضا بالموت الدماغي.
وبمعنى أوضح فإن الموت السريري هو المصطلح الطبي لوقف الدورة الدموية والتنفس، ما يلزم لاستمرار الحياة. وهو يحدث عندما يتوقف القلب عن الخفقان بإيقاع منتظم، وهي حالة تسمى السكتة القلبية.
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