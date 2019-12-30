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نافذون يعتدون على شارع بالمخادر في إب وإتاوات حوثية بمذيخرة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 30 ديسمبر 2019

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن نافذين اعتدوا على شارع بالمخادر فيما فرضت المليشيا إتاوات على أبناء مذيخرة.

 

 وقالت مصادر محلية، إن شارع في "المخادر" 6 متر يتعرض لإعتداء من قبل نافذين ويتحول إلى شارع بأقل من 3 متر.

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ويأتي هذا وسط عبث تتعرض له مخططات المدن الثانوية بإب ومدينة إب وشوارعها من قبل نافذين وقيادات حوثية عليا.

 

إلى ذلك، فرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية جبايات وإتاوات مالية على أبناء عزلة "المزهر" بمديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب، بعد استحداث نقطة جديدة للمليشيا في منطقة "جبل كبار"  الواقع بين ثلاث مناطق هي "الحمادي والمزهر والعقرمي"، وسط خلافات متصاعدة بين قيادات حوثية في المديرية.

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