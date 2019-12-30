شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يسقط طائرة "مسيَّرة" حوثية قرب حقول صافر النفطية بمأرب (صور) والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة قرب حقول صافر النفطية، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وأكدت مصادر محلية أن قوات من الجيش أسقطت طائرة حوثية مسيرة بالقرب من نقطة وضيح شمالي حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب شرقي البلاد. وتابعت المصادر أنهم سمعوا أصوات إطلاق رصاص كثيف وانفجار عنيف قبيل الإعلان عن إسقاط الطائرة. Advertisements يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تصل فيها طائرات مسيرة إلى منطقة "صافر" بمأرب.

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