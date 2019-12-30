اليمن.. جوها: واجبنا توفير الظروف لإعادة انتشار مُرضية للطرفين

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أكد الجنرال الهندي أبهيجيت غوها رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن من واجباته وفريقه الأممي، توفير ظروف تكون فيها عملية إعادة الانتشار وفقا لاتفاق الحديدة مرضية للطرفين.



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وفي رده على سؤال حول انسحاب الحوثيين الذي جرى في مايو (أيار) الماضي قال غوها في حوار هاتفي مع صحيفة «الشرق الأوسط» إن «الانسحاب الأحادي كان خطوة نحو الهدف العام... لكن بالنسبة لإعادة الانتشار على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة، فإنه يتطلب مفهوماً شاملاً للعمليات لضمان التنفيذ الكامل، وهذا ما نريده».

وتابع أنه يطالب الطرفين بأن يكونا مستعدين للقيام بذلك وأن يكون هناك مفهوم عسكري للعملية يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين على تحقيقه