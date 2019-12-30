شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مليشيا الحشد تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الأمريكي إلى 27 والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 أعلنت مليشيا الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، كانون الأول 30، 2019، ارتفاع قتلى القصف الأمريكي إلى 27.

وشنت الولايات المتحدة غارات على قواعد عسكرية تابعة لكتائب حزب الله في العراق وسوريا. Advertisements وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الغارات استهدفت "منشآت لتخزين الأسلحة إلى جانب مقرات لقيادة العمليات التابعة لكتائب حزب الله". وكان الحشد الشعبي أعلن مقتل 19 من مسلحيه على الأقل بينهم قياديون مساء اليوم الأحد في الضربات الأمريكية التي استهدفت قواعد كتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد، بحسب ما نقله الموقع الرسمي

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