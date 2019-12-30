شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. اقتصاديون يقترحون خطوات عملية لإجبار المليشيا على التراجع عن قرار منع تداول العملة الجديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 اقترح مهتمون بالجانب الاقتصادي خطوات عملية لإجبار مليشيا الحوثي على التراجع عن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.

وتتمثل الخطوات في: - إضراب شامل من الصرافين والتجار. - عدم دفع الرواتب من الحكومة إلا بالعملة الجديدة. Advertisements - توريد الغاز والنفط والمواد الغذائية إلى صنعاء وما جاورها بالعملة الجديدة. - الحوالات من المحافظات الواقعة تحت سلطة الحوثي إلى المحافظات المحررة تتم بالعملة الجديدة. - إلزام المنظمات الدولية بدفع الأموال والمساعدات بالعملة الجديدة. يشار إلى أن قرار المليشيا تسبب في تداعيات كارثية على أكثر من مستوى.

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