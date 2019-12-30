شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي يكشف عن مستقبل قضية الجنوب والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 كشف نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي"منصور صالح" عن مستقبل قضية الجنوب.

وقال في حاور خاص لــ "اليمن العربي"، إن مستقبل القضية الجنوبية مبشر بخير وشعبنا وبفضل تضحياته على موعد مع النصر، ونحن ورغم المؤامرات والتحديات الكبيرة التي تواجهنا إلا اننا نقرأ المشهد قراءة ايجابية والمجلس يقود القضية الجنوبية في مسارات آمنة كفيلة بالوصول بشعبنا الى مايطمح إليه من هدف في استعادة وبناء دولته الجنوبية الفيدرالية المستقلة وعاصمتها عدن. Advertisements وحول ما يحدث في عدن الآن بعد عودة الحكومة من اتفاق الرياض، قال لم يحدث مستجد يستحق الإشارة ومازالت هذه الحكومة تناور في مربع وعاجزة عن القيام بأيٍ من التزاماتها وكل اهتماماتها تنصب في تعطيل تنفيذ الاتفاق في محاولة لاطالة أمد بقاءها .

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