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اليمن.. وقف رواتب المتقاعدين وأساتذة الجامعات والقضاة في مناطق سيطرة المليشيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 30 ديسمبر 2019

 

أكد مصدر حكومي إيقاف صرف مرتبات المتقاعدين وأساتذة الجامعات والقضاة ومنتسبي وزارة الصحة وجهاز الرقابة والمحاسبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداءً من ديسمبر الحالي.

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وذكر المصدر أن المصارف والبنوك اعتذرت عن صرف هذه المرتبات على خلفية إجراءات الحوثيين الخاصة بتداول الطيعة الجديدة من العملة.

 

هذا وكان قرار الحوثيين منع تداول الطبعة الجديدة من العملة وبدء إجراءات سحبها وعاقبة من يتعامل بها في مناطق سيطرتهم قد تسبب في خلق حالة إرباك اقتصادية طالت المواطنين على أكثر من صعيد.

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