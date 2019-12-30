شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وقف رواتب المتقاعدين وأساتذة الجامعات والقضاة في مناطق سيطرة المليشيا والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 أكد مصدر حكومي إيقاف صرف مرتبات المتقاعدين وأساتذة الجامعات والقضاة ومنتسبي وزارة الصحة وجهاز الرقابة والمحاسبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداءً من ديسمبر الحالي. Advertisements وذكر المصدر أن المصارف والبنوك اعتذرت عن صرف هذه المرتبات على خلفية إجراءات الحوثيين الخاصة بتداول الطيعة الجديدة من العملة. هذا وكان قرار الحوثيين منع تداول الطبعة الجديدة من العملة وبدء إجراءات سحبها وعاقبة من يتعامل بها في مناطق سيطرتهم قد تسبب في خلق حالة إرباك اقتصادية طالت المواطنين على أكثر من صعيد.

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