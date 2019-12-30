بالصور.. تدشين حملة التحصين ضد شلل الأطفال لأكثر من 300 ألف طفل

الإثنين 30 ديسمبر 2019

دشن محافظ تعز نبيل شمسان، الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال التي تستمر خلال الفترة من 29 حتى 31 ديسمبر، وتستهدف أكثر من 300 ألف طفل دون سن الخامسة، كما زار مستشفى خليفة في التربة.



وأكد محافظ تعز، أهمية الحملة التي تأتي في إطار الجهود الرسمية لتقديم وتحسين الرعاية الصحية للمواطن، وضرورة تفاعل الجميع مع تنفيذها وإنجاحها من أجل حماية الأطفال.

وأشار شمسان، إلى دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة والأدوية والمستلزمات، وأنه سيتم تفعيل جميع الأقسام في المستشفيات لضمان عملها بالطاقة الكاملة لاستيعاب المرضى والجرحى والمصابين.

من جهته أوضح مدير مكتب الصحة في تعز الدكتور عبدالرحيم السامعي، أن الحملة تستهدف 26 ألف و 545 منزلاً، وأن إجمالي عدد الأطفال المستهدفين دون سن الخامسة يبلغ 335 ألف و 387 طفلاً، منهم نحو 65 ألف و 629 طفلاً دون سنة واحدة، فيما يبلغ عدد الأطفال المستهدفين من 12 إلى 59 شهراً حوالي 269 ألف و 758 طفلاً، وأن عدد مشرفي فرق التحصين 319 مشرفاً، إضافة إلى 32 مشرفاً بالمديريات، كما يبلغ إجمالي عدد الفرق الثابتة والمتحركة ألف و 489 فريقاً منها 230 فريقاً ثابتاً وألف و 259 فريقاً متحركاً.

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وعقب التدشين، قام محافظ تعز بزيارة مستشفى خليفة في التربة، والتقى إدارة المستشفى، واستمع منهم إلى شرح حول الأوضاع الصحية والاحتياجات اللازمة لرفع وتيرة العمل الطبي بحيث يستوعب المرضى من عدة مديريات.

وأكد المحافظ شمسان، أن القطاع الصحي وتحسين الخدمة الطبية للمواطنين تشكل أولوية للسلطة المحلية، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع عدد من الجهات ومنها وزارة الصحة والمنظمات والمراكز الداعمة لدعم مستشفيات محافظة تعز، وأنه تم اتخاذ إجراءات لتحويل مستشفى خليفة قريباً إلى هيئة مستشفى خليفة، بحيث يغطي جميع المديريات المحيطة بها بالخدمة الصحية المتميزة، موجهاً بدعم وتجهيز قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى.

حضر التدشين والزيارة مع المحافظ الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي وكيل المحافظة لشؤون الحجرية .