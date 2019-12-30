مقتل 4 من حركة الشباب الصومالية بغارات أمريكية

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 عناصر إرهابية في غارات استهدفت حركة الشباب في الصومال، وذلك عقب هجوم أدى لمقتل 90 شخصا على الأقل في العاصمة مقديشو.



وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) في بيان أن "هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن أعمال إرهابية ضد مواطنين صوماليين أبرياء بالتنسيق مع تنظيم القاعدة".

وتابع البيان "بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، نفذت القيادة الأمريكية في أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 3 غارات جوية في موقعين، مستهدفة عناصر في حركة الشباب"، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو".

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والأحد قتل 90 شخصا على الأقل في انفجار عنيف ضرب العاصمة مقديشو، نجم عن قنبلة زرعت في شاحنة بمنطقة مكتظة بالمواطنين.

ونقلت "إذاعة شبيلي" الصومالية عن شهود عيان أن التفجير وقع في مكتب ضرائب بمحيط نقطة تفتيش، أعقبه إطلاق نار كثيف من قوات الأمن.

وروي أحد شهود العيان المأساة بالقول: "كل ما رأيته هو جثث متناثرة تفحم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرف على أصحابها، الحادث كان مدمرا".