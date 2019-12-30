شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة شبان فلسطينيين من بلدة عنبتا شرق طولكرم. وذكرت مصادر محلية في طولكرم أن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من أحمد عمر أبو عسل، ومعاذ أحمد مصطفى أبو عسل، وأحمد محمود شراقة، وأنس إيثار أبو خميش، ويوسف محمد نصار، بعد مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.

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