شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى في غارات أمريكية استهدفت "حركة الشباب الصومالية" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (افريكوم) في بيان اليوم أن الغارات الجوية استهدفت الحركة بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية في موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو.
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