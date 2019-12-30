شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى في غارات أمريكية استهدفت "حركة الشباب الصومالية" والان نبدء بالتفاصيل

قتل أربعة عناصر من حركة الشباب الصومالية إثر ثلاثة غارات جوية شنها الجيش الأمريكي، غداة اعتداء أدى إلى مقتل العشرات في مقديشو.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (افريكوم) في بيان اليوم أن الغارات الجوية استهدفت الحركة بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية في موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو.