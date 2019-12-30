شكرا لقرائتكم خبر عن بمعلومات أمريكية.. الأمن الروسي يحبط مخططاً إرهابياً والان نبدء بالتفاصيل

تمكن جهاز الأمن الفدرالى الروسي، بفضل معلومات قدمتها الأجهزة الأمنية الأمريكية، من إحباط أعمال إرهابية كان مخطط تنفيذها خلال أعياد رأس السنة في بطرسبورج.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان جهاز الأمن الفدرالى أنه بناءً على المعلومات التي وردت سابقًا من شركاء أمريكيين في 27 ديسمبر من هذا العام، قام جهاز الأمن الفدرالي الروسي باعتقال مواطنين روسيين، كانا يعتزمان ارتكاب أعمال إرهابية في أماكن التجمع في مدينة بطرسبورج خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

وأوضح البيان أنه تم ضبط المعتقلين مع أدلة تثبت قيامهم بأعمال إرهابية.

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كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب؛ لبحث القضايا المشتركة بين البلدين.

وأفاد الكرملين، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، بأن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الروسي، كما أن بوتين شكر ترامب على المعلومات التي تم تقديمها عبر القنوات الاستخباراتية وأسهمت في إحباط تنفيذ هجمات إرهابية في روسيا".

واتفق الرئيسان الروسي والأمريكى، بحسب البيان، على "مواصلة التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب".