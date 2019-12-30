اكتشاف عملات ذهبية نادرة في إسرائيل بينها دينار هارون الرشيد

وعثر علماء الآثار على العملات داخل إبريق فخاري صغير في موقع بمدينة يفنه، وسط إسرائيل، وذلك أثناء عملية الحفر تمهيدا لإقامة حي سكني جديد في المدينة.

وبحسب مواقع إسرائيلية تعود العملات إلى بداية العصر العباسي، أي القرن التاسع الميلادي، وإحداها دينار يعود إلى عهد الخليفة هارون الرشيد، وفقا لخبير العملات النقدية روبرت كول.



وتعد هذه الفترة بداية العصر الذهبي للإمبراطورية الإسلامية، حيث اكتسب الحكام العباسيون نفوذا دوليا وعززوا الفن والعلوم والتجارة والصناعة.

وأضاف كول أن الكنز احتوى أيضا على دينار صادر عن سلالة الأغالبة، التي حكمت شمال أفريقيا فيما يعرف حديثا بتونس، نيابة عن الخلافة العباسية المتمركزة في بغداد.

واكتشف علماء التنقيب في الموقع أيضا كمية كبيرة من أفران الفخار المستخدمة لإنتاج الجرار والأواني.



ويعود تاريخ الأفران إلى نهاية العصر البيزنطي وبداية الحقبة الإسلامية المبكرة (القرنين السابع والتاسع).

كما اكتشف فريق العلماء في الجزء الأخير من الموقع بقايا منشأة صناعية كبيرة من العهد الفارسي، كانت تستخدم على ما يبدو في صناعة الخمر، إذ عثروا على بذور عنب قديمة.

