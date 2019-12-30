قاسم الاعرجي بشأن قصف الحشد: على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاراضي العراقية

استنكر النائب قاسم الاعرجي، الاثنين، القصف الامريكي الذي استهدف مقر للحشد الشعبي وراح ضحيته العشرات من منتسبي الحشد، فيما دعا الحكومة الى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاراضي العراقية.
وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القصف الامريكي الذي استهدف احد معسكرات الحشد الشعبي هو انتهاك صارخ للسيادة العراقية"، داعيا الى "احترام سيادة العراق".
واضاف الاعرجي ان "على الحكومة العراقية ان تقوم بواجباتها بشأن ذلك"، داعيا اياها "إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاراضي العراقية من اي اعتداء خارجي والحفاظ على سيادة وامن العراق".
وتابع قائلا "نسأل الله العلي القدير أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل".
يذكر ان القوات الاميركية نفذت امس الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد 25 منتسبا واصابة 51 اخرين بجروح، بحسب ما اعنه الحشد الشعبي.
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