اعتقال 70 شخصا في تركيا معظمهم عراقيون

ووصلت الاعتقالات في محافظة أنقرة إلى 33 شخصا، معظمهم عراقيون، بينما احتجز آخرون في محافظات بطمان وقيصرية وأضنة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وصعدت تركيا من حملاتها ضد مقاتلي تنظيم "داعش" خلال الأشهر الأخيرة، حيث رحلت بعضهم إلى البلاد التي جاءوا منها.



وكانت السلطات التركية قد أعلنت اعتقال نحو 20 شخصا في إسطنبول خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن تركيا قد شهدت هجمات نفذها "داعش" خلال عامي 2015 و2016، وبلغ ذروتها في هجوم على ملهى ليلي بإسطنبول في رأس سنة عام 2016، والذي راح ضحيته 39 شخصا.

