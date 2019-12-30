الإعلام الأمني: إصابة آمر لواء بانفجار ناسفة في قرية الزركة بكركوك

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال تقدم قوات اللواء 52 محور المقر المتقدم في قرية الزركة بمحافظة كركوك، تم العثور على مخبأ للتفخيخ".

وأضاف الخلية في بيانها، أنه "خلال عمليات التفتيش انفجرت عبوة ناسفة أدت الى جرح امر اللواء 52".

