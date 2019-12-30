علاوي بشأن استهداف مقر للحشد الشعبي: بيانات الادانة والشجب والاستنكار لاتكفي

علق رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، على استهداف مقر الحشد الشعبي من قبل الطيران الامريكي، فيما بينت ان بيانات الادانة والشجب والاستنكار لاتكفي.
وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وشبابه لن يكونوا حطباً لحربٍ بالوكالة".
واضاف ان "بيانات الادانة والشجب والاستنكار لاتكفي"، مشددا على ضرورة "إعلاء مصلحة العراق القوي الموحد، والسعي لاعادته الى موقعه واستعادة مكانته، بعيداً عن اي انحياز جهوي، هو الحل الوحيد لايقاف هذه الاعتداءات الاثمة وما قد يليها".
أعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق مساء يوم أمس الأحد 29 كانون الاول 2019، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.
كما قال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.
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