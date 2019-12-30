اعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الاثنين، عن املها بأن يكون العام 2020 عاما "للسلام والصحة والسعادة" في العراق، مشيرة الى الكثير من العراقيين دفعوا "الثمن الاغلى" من اجل اسماع صوتهم من اجل "التغيير"، داعية اياهم الى مواصلة التعبير عن ارائهم وعدم التوقف عن "التفكير الطموح".
واضافت، نتمنى أن ترى الفتيات والفتيان والنساء والرجال في العراق كافة أن عزيمتهم الشجاعة تثمر تقدما دائما.
وتابعت قائلة، إذ نوجه أنظارنا إلى المستقبل ، فإنني أنضم الى الامين العام السيد أنطونيوا غوتيريش في ايجاد الامل في شباب العالم، حيث ثال "واصلوا التعبير عن ارائكم ولاتتوقفوا عن توسيع الافاق ، ولاتكفوا عن ممارسة الضغوط اللازمة، فالعالم بحاجة الى ذلك.
واعربت عن املها بأن يكون العام 2020، عاما للسلام والصحة والسعادة في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر بلاسخارت للعراقيين: واصلوا التعبير عن ارائكم ولاتتوقفوا عن التفكير الطموح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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