بلاسخارت للعراقيين: واصلوا التعبير عن ارائكم ولاتتوقفوا عن التفكير الطموح

وقالت بلاسخارت، في بيان نشره موقع يونامي، واطلعت عليه الخليج 365، إن أسرة الامم المتحدة بكاملها تهدي أطيب تمنياتها لجميع العراقيين لعام 2020، مبينة أنه خلال الاشهر الماضية دفع الكثير من العراققين الثمن الاغلى من أجل اسماع صوتهم في الدعوة إلى تحقيق التغيير في العراق.واضافت، نتمنى أن ترى الفتيات والفتيان والنساء والرجال في العراق كافة أن عزيمتهم الشجاعة تثمر تقدما دائما.

وتابعت قائلة، إذ نوجه أنظارنا إلى المستقبل ، فإنني أنضم الى الامين العام السيد أنطونيوا غوتيريش في ايجاد الامل في شباب العالم، حيث ثال "واصلوا التعبير عن ارائكم ولاتتوقفوا عن توسيع الافاق ، ولاتكفوا عن ممارسة الضغوط اللازمة، فالعالم بحاجة الى ذلك.