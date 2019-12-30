إيران: على أميركا أن تتحمل تداعيات اعتدائها على القوات العراقية

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، بحسب قناة "العالم" الإيرانية، إن "على واشنطن احترام استقلال وسيادة العراق ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

وأضاف، أن "الاستهداف الاميركي للحشد الشعبي الذي حارب الارهاب التكفيري يظهر زيف الادعاءات الاميركية في محاربة الارهاب"، متابعاً أن "على الولايات المتحدة أن تتحمل تداعيات اعتدائها على القوات العراقية وانهاء تواجدها العسكري".



يذكر أن القوات الأميركية نفذت، أمس الأحد (29 كانون الأول 2019)، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 ب‍الحشد الشعبي أدت إلى استشهاد 25 منتسباً وإصابة 51 آخرين بجروح، بحسب ما أعلنه الحشد الشعبي.