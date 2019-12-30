الدفاع النيابية تطالب بموقف وطني في جلسة اليوم تجاه الخروقات الامريكية

وقال النائب بدر الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوى السياسية مطالبة بجلسة البرلمان اليوم، بتوحيد الموقف وترك الاختلاف بوجهات النظر على القضايا السياسية والقوانين جانبا"، مشددا على "التركيز في الخروج بموقف وطني قوي تجاه الخروقات الامريكية المستمرة على الاراضي العراقية".وأوضح الزيادي، أن "العراق دولة ذات سيادة واي تجاوز على سيادته بحاجة الى رد رسمي حكومي وبرلماني وشعبي في رفض اي خروقات من اي طرف"، لافتا الى ان "واشنطن طالما اعتدت على سيادة العراق واعطت الضوء الاخضر للكيان الصهيوني سابقا للاعتداء على معسكرات الحشد".

وتابع قائلا، "اليوم تعود للاعتداء على مقر الحشد في الانبار، مايجعلنا بحاجة الى موقف وطني للرد على تلك الاعتداءات"، موضحا ان "الحشد الشعبي الذي قدم التضحيات للدفاع عن العراق وتحرير الارض هو خط احمر ولن نسمح لاي طرف بالاعتداء عليه".



واكد الزيادي، على اهمية ان "يكون الجميع يد واحدة لايقاف تجاوزات امريكا وعدوانها على اراضينا، كي لا تتمادى اكثر بحال التغاضي عنها، وان نعمل على قطع الطريق امام اي طرف يريد خلق الفوضى بالبلد".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 30 كانون الاول 2019، جلسته الاعتيادية الـ27 لمناقشة عدد من القوانين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء أمس الأحد 29 كانون الاول 2019، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن ‏استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة ‏‏30 آخرين‎.‎

كما قال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 19 شهيدا و35 جريحا .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.