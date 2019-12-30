وأوضح الزيادي، أن "العراق دولة ذات سيادة واي تجاوز على سيادته بحاجة الى رد رسمي حكومي وبرلماني وشعبي في رفض اي خروقات من اي طرف"، لافتا الى ان "واشنطن طالما اعتدت على سيادة العراق واعطت الضوء الاخضر للكيان الصهيوني سابقا للاعتداء على معسكرات الحشد".
وتابع قائلا، "اليوم تعود للاعتداء على مقر الحشد في الانبار، مايجعلنا بحاجة الى موقف وطني للرد على تلك الاعتداءات"، موضحا ان "الحشد الشعبي الذي قدم التضحيات للدفاع عن العراق وتحرير الارض هو خط احمر ولن نسمح لاي طرف بالاعتداء عليه".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 30 كانون الاول 2019، جلسته الاعتيادية الـ27 لمناقشة عدد من القوانين.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء أمس الأحد 29 كانون الاول 2019، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.
كما قال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 19 شهيدا و35 جريحا .
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع النيابية تطالب بموقف وطني في جلسة اليوم تجاه الخروقات الامريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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