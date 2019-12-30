الغضب يجبر حلفاء إيران ببغداد على سحب مرشحهم للحكومة

استبعد "تحالف البناء" في البرلمان العراقي، القريب من إيران، مرشحه لتشكيل الحكومة أسعد العيداني، وطرح 3 أسماء بديلة، اثنان منهم من كبار قادة الجيش، بعد غضب شعبي من تجاهل مطالب المتظاهرين وتلويح الرئيس برهم صالح بتقديم استقالته.



ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة "الصباح" الحكومية فإن الأسماء المرشحة حاليا هي كل من الفريق الركن المتقاعد عبدالغني الأسدي والفريق الركن توفيق الياسري والمرشح المستقل محمد توفيق علاوي.

وأوضحت الوكالة يبدو أن هناك توافقا من قبل المتظاهرين والكتل السياسية على قبول أحد هؤلاء الثلاثة لتشكيل الحكومة.

وقال النائب فاضل جابر، عضو تحالف البناء للصحيفة، إن الأسدي، قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق، يعد الأوفر حظا لكونه يحظى بقبول من جميع الأطراف بما فيها الشارع العراقي".

Advertisements





وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد وضع الخميس الماضي استعداده للاستقالة من منصبه تحت تصرف مجلس النواب، واعتذر عن تكليف العيداني لتشكيل الحكومة، بعد أن قوبل تكليفه برفض المحتجين.

وأكد صالح، في خطاب إلى مجلس النواب العراقي، أن المصلحة العامة تستوجب أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة عامل تهدئة للأوضاع واستجابة لإرادة الشعب.

ويضم "تحالف البناء" كلا من الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وجزءا من ائتلاف النصر يقوده فالح الفياض المنشق عن حيدر العبادي.

كما يضم "كتلة القرار" بزعامة خميس الخنجر، و"الجماهير" برئاسة محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، ومجموعة كتل أخرى مثل "الأنبار هويتنا" و"صلاح الدين هويتنا" و"إرادة" و"بابليون" و"كفاءات".

ويطالب المحتجون العراقيون الذي يتظاهرون منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي ضد الفساد وتدخلات إيران، بشخصية مستقلة وغير مرتبطة بطهران لرئاسة الحكومة المقبلة.