في 5100 فرع وكروت تمويل.. موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020.. تفاصيل مبادرة تمويل بطاقات التموين بـ1250 جنيهًا

كشف المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفاصيل إضافة 1250 جنيه على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.

وأكد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن المبادرة ممولة من الغرف التجارية ضمن مبادرة الرئيس لخفض الأسعار "إشتري المصري".

وأكد أن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الشراء من المحال التجارية المشتركة في المبادرة ، وهم 4500 فرع للمحال الكبرى ، فضلا عن 525 فرع في قطاع الاعمال العام بإجمالي 5100 محل بكل المحافظات بالاضافة لـ 10000 موزع للشركات ، كما سيوفر البنك المزري الأجهزة الخاصة بكروت التمويل مثل كروت الائتمان.

وأوضح أن هناك مبلغا سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 70 لـ 80 مليار جنيه موزعة على 6 شهور ضمن المبادرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.

وتابع أن المبادرة تضم 10 % خصم من المصنع ، كما سيقدم التاجر خصم من 5 لـ 10 % ، كما تقدم وزارة المالية 10 % وبالتالي يستفيد صاحب البطاقة 3 مرات إذ يوجد في مصر 65 مليون ونصف مستفيد بباقات التموين ، ومن ليس له بطاقة تموين سيحصل على خصم المصنع والتاجر. حسبما ذكر موقع"صدى البلد".

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كشف الإعلامي محمد علي خير، أن الغرف التجارية ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى. حسبما نشر موقع "اخبار اليوم".



وأضاف "محمد علي خير" خلال برنامج " المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المصانع والمحلات المشاركة في المبادرة سوف تقدم خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصماً إضافياً تحدد نسبته على كل سلعة.

وتابع :" توفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالي وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية".

وأشار " محمد علي خير " إلى أن الـ1250 جنيهاً لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ في يناير حتى يونيو 2020، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.