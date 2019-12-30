أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسّط، يتأثر بمنخفض جوي اعتبارا من بعد ظهر اليوم الاثنين يؤدي الى طقس متقلب وممطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:

الإثنين: غائم جزئيا صباحاً مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ ورياح شديدة تقارب الـ60كم/س يرتفع معها موج البحر. يتحول ​الطقس​ تدريجيا اعتباراً من بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ و تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بببرق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1300 متر وما دون في المناطق الداخلية. تخف ​الامطار​ محلياَ ليلاً.

الثلاثاء: غائم الى غائم جزئيّاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة ويتشكل ضباب على المرتفعات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400م وما دون في المناطق الداخلية.

الأربعاء: غائم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية ويتشكل ضباب على المرتفعات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400م وما دون في المناطق الداخلية.