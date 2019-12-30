الحواط: سنكون من أشرس المعارضين في حال تشكيل حكومة شبيهة بالسابقة

أكد النائب ​زياد الحواط​ انه "كلنا أمل أن نرى حكومة اختصاصيين ولكن ما يجري لا يبشر بالخير والبلد لا يمكنه إنتظار أي تأخير في هذا المجال"، مطالبا رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ بـ"الاستعانة بالخبرات اللبنانية التي توجد في الخارج أي ​المهاجرين​ والتي أثبتت قدراتها في كل المجالات وليس عليها أي علامات إستفهام".

ولفت في حديث تلفزيوني إلى انه "هناك فرقاء في الطبقة السياسية الحاكمة لا يريدون الاعتراف بما يحصل في الشارع و​الحراك الشعبي​ الذي حصل استطاع أن يكسر " الممنوعات" والاصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة الرؤوس الكبيرة الفاسدة".

وأشار إلى انه "هناك من يفرض أسماء معينة في ​تشكيل الحكومة​ وما يجري في الاجتماعات السرية مخالف عما يظهر في الاعلام ونحن سنكون من أشرس المعارضين في حال تشكيل حكومة شبيهة بالسابقة". وأضاف "العلاقة التي تجمع ​القوات اللبنانية​ برئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ علاقة استراتيجية لم تنته ونحن اختلفنا معه على التفاصيل التي فرضت عليه في التشكيل".