الحواط: سنكون من أشرس المعارضين في حال تشكيل حكومة شبيهة بالسابقة

أكد النائب زياد الحواط انه "كلنا أمل أن نرى حكومة اختصاصيين ولكن ما يجري لا يبشر بالخير والبلد لا يمكنه إنتظار أي تأخير في هذا المجال"، مطالبا رئيس الحكومة المكلف حسان دياب بـ"الاستعانة بالخبرات اللبنانية التي توجد في الخارج أي المهاجرين والتي أثبتت قدراتها في كل المجالات وليس عليها أي علامات إستفهام".
ولفت في حديث تلفزيوني إلى انه "هناك فرقاء في الطبقة السياسية الحاكمة لا يريدون الاعتراف بما يحصل في الشارع والحراك الشعبي الذي حصل استطاع أن يكسر " الممنوعات" والاصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة الرؤوس الكبيرة الفاسدة".
وأشار إلى انه "هناك من يفرض أسماء معينة في تشكيل الحكومة وما يجري في الاجتماعات السرية مخالف عما يظهر في الاعلام ونحن سنكون من أشرس المعارضين في حال تشكيل حكومة شبيهة بالسابقة". وأضاف "العلاقة التي تجمع القوات اللبنانية برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري علاقة استراتيجية لم تنته ونحن اختلفنا معه على التفاصيل التي فرضت عليه في التشكيل".
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