الشيخ يزبك: لاعطاء فرصة لحسان دياب لتشكيل الحكومة

الوكيل الشرعي العام للامام الخامنئي في ​لبنان​ عضو شورى ​حزب الله​ الشيخ ​محمد يزبك​

دعا الوكيل الشرعي العام للامام الخامنئي في لبنان عضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك لاعطاء الفرصة للدكتور ​حسان دياب​ لتشكيل ​الحكومة​ حتى لا نبقى في الشارع و​الشعب اللبناني​ المتضرر ينتفس الصعداء.

وخلال لقاء مع فاعليات ​بعلبك​ الاجتماعية، قال: "​الاستشارات النيابية​ التي أسفرت عن تسمية حسان دياب ل​تشكيل الحكومة​ وسبق ان سماه البعض في الحراك ونحن لا نعرفه مقابله طرح اسم ​نواف سلام​ والجميع يعرف من طرحه ومن قاتل من أجله وعندما أصبحنا في الوقت الضيق قبل ساعات من موعد الاستشارات وتم خيار الدكتور حسان دياب لموقعه الاكاديمي وعدم انتماءه لأي طرف سياسي ونال 69 صوتا وسارت الامور طبيعيا، الا أننا تفاجأنا ب​تفجير​ الساحة بعدما كنا عابرين للطوائف والمذاهب مع إطلاق شعارات تختلف عن الواقع وقطعت الطرقات هذا ما دفعنا إلى التوقف عند هذه الحال ونتساءل الى اين نحن ذاهبون والعصبية الى اين ستاخذنا".

وقالوا: "ان ​الشيعة​ هم من اتى بحسان دياب ونال 27 صوت من اصل27 فما هي المشكلة إذا كانت تركيبة البرلمان على اساس النظام البرلماني ووصل النواب الى المجلس ب​الانتخابات​ وإذا كانوا لا يريدون هذا النظام فليعلنوا ذلك وليعطى الدكتور حسان دياب فرصة لتشكيل الحكومة وإذا اتى بوزراء نظيفي الكف ام لا وهو سوف يختار وزراء لبنانيين طبعاً تتالف من مسلمين ومسيحيين مناصفة ولكل طائفة حصتها كما هو متعارف عليه ولا يستطيع تجاوز هذا العرف وفي ​الطائفة السنية​ يوجد رجال كثيرون اصحاب كفاءة ولا ينتمون الى أحزاب ولا مشكلة اذا كانت لديهم ميول خاصة لكن غير حزبيين وليعطى حسان دياب فرصة وبلا إطلاق الاتهامات بحكومة ​جبران باسيل​ او حكومة حزب الله وغيره واذا سمى أشخاص نافرين غير كفوئين ساعتئذ نحاسبه والدكتور دياب كفوء ولا يستطيع اي فريق شراء ضميره لا من هذا الفريق او ذاك وهو مضطر ان يلتقي بكل الكتل النيابيّة ويتشاور معها لأنها هي التي ستعطيه الثقة والا كيف سيشكل الحكومة والتشاور من ​الكتل النيابية​ لا يفرض عليه شروطا".