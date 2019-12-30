جميل السيد لشقير: لا أعتقد أنك ستستطيع البقاء في البلد

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ الى ان "بين اليوم وغداً وظنّاً منه أن الناس منشغلون مثله برأس ​السنة​، يتسلل وزير الاتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ لجريمة تمديد العقد لشركتي الخليوي، وستخسر ​الدولة​ ملايين الدولارات لصالح زعماء وأبناء وأصهرة"، لافتا الى ان "القانون واضح، تسترجع الدولة القطاع لحين إجراء مناقصة".

واضاف:"شقير الزمن تغيّر،لا أعتقد أنك ستستطيع البقاء في البلد".