اشار النائب اللواء جميل السيد الى ان "بين اليوم وغداً وظنّاً منه أن الناس منشغلون مثله برأس السنة، يتسلل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير لجريمة تمديد العقد لشركتي الخليوي، وستخسر الدولة ملايين الدولارات لصالح زعماء وأبناء وأصهرة"، لافتا الى ان "القانون واضح، تسترجع الدولة القطاع لحين إجراء مناقصة".
واضاف:"شقير الزمن تغيّر،لا أعتقد أنك ستستطيع البقاء في البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد لشقير: لا أعتقد أنك ستستطيع البقاء في البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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