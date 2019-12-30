النشرة: اصابة شخص في حريق اندلع في منزل بكوكبا

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنه اصيب احد الاشخاص بحروق من جراء خطأ بوضع ​البنزين​ في الموقدة مما ادى الى انفجارها واشتعال المنزل وعمل ​الدفاع المدني​ على اخمد الحريق داخل المنزل في بلدة كوكبا.

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