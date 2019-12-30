هاشم: لخطة إنقاذية من خلال حكومة جامعة قادرة على ابتكار الحلول

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "دقة وخطورة الأوضاع وما وصلت اليه احوال الناس يجب ان تكون الأولوية لوضع خطة إنقاذية من خلال ​حكومة​ جامعة قادرة على ابتكار الحلول . مسيرة الإنقاذ تحتاج لتضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية بعيدا عن تقاذف التهم في هذه اللحظة المصيرية فالناس قليقون على يومهم وغدهم ولابد من قرار وارادة".

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