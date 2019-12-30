حزب الله: ندين العدوان الاميركي الوحشي والغادر على مواقع كتائب حزب الله بالعراق

دان حزب الله "العدوان الأميركي الوحشي والغادر على مواقع ​كتائب حزب الله​ في ​العراق​"، معتبرا ان "هذا الاعتداء السافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته، لا سيما الحشد الشعبي الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب التكفيري وإلحاق الهزيمة به وملاحقة فلوله".

وفي بيان له، رأى حزب الله ان "هذا العدوان يؤكد مجدداً أن الإدارة الأميركية تريد أن تضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة داعش وقوى التطرف والإجرام، الذين دعمتهم الإدارة الأمريكية على أكثر من صعيد ولا يزالون ضمن مخططاتها وأدواتها الخبيثة في المنطقة، كما أنها تكشف عن وجهها السافر باعتبارها عدواً للعراق ومصالح العراقيين وتطلعهم إلى الحرية والسيادة الحقيقية والمستقبل الآمن"، مؤكدا ان "الذين اتخذوا قرار الاعتداء الإجرامي سيكتشفون قريباً حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته".

وكانت ​وزارة الدفاع الأميركية​ قد أعلنت أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لكتائب "حزب الله" العراقي في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأميركية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أميركية.