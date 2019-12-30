خارجية إيران: هجمات أميركا على مواقع الحشد الشعبي بالعراق دليل بارز على الإرهاب

دان المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ "الهجمات الأميركية على مواقع ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​"، معتبرا "أنها دليل بارز على ​الإرهاب​"، داعياً ​واشنطن​ إلى "احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته، والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية وإلى تحمل مسؤولية تداعيات الهجمات على مواقع الحشد الشعبي في العراق".

ولفت إلى أن "العدوان الأميركي على الأراضي العراقية والهجوم على مواقع قوات الحشد الشعبي دليل بارز على الإرهاب".