ايهاب حمادة: اتهام الحكومة المقبلة بأنها من لون واحد يأتي في إطار الكيد السياسي

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة "عدم تقديم خدمة لأعداء ​لبنان​ ومن يتربص به شرا، الذين سيستفيدون إذا ما عمت الفوضى والفراغ في لبنان"، معتبرا ان "اتهام ​الحكومة​ المقبلة، بأنها من لون واحد ليس صحيحا ، وهو يأتي في إطار الكيد السياسي والتعطيل،الذي من شأنه ان يؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين".

وخلال لقاء سياسي في ​الهرمل​، حمل حمادة السلطات الرسمية اللبنانية مسؤولية عدم كشف وإخفاء حقيقة ما يجري في ملف ​النفايات​ والبقايا الإسرائيلية ،التي غزت الساحل الجنوبي أخيرا ، والتي تعتبر مؤشرا على أن أعداء لبنان يستفيدون مما نحن فيه في هذه المرحلة لتنفيذ المؤامرات والاعتداء على لبنان بطريقة او بأخرى".

مناشدا المعنيين، وعلى رأسهم وزير ​البيئة​ و​الجمعيات البيئية​ متابعة الملف لأن "هناك محاولات للإضرار بلبنان على هذا المستوى".

واعتبر أن "عدم إثارة هذا الموضوع يثير الريبة والشكوك حول هذا السكوت عن هذا الاعتداء الاسرائيلي، في هذه اللحظة التي يعتبر فيها العدو أننا مشغولون في المشاكل والصراعات الداخلية ، ليرى ان الباب مفتوح له، ليدخل إلى ساحتنا لإثارة المشاكل".