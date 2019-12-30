مجلس الأمن دان تفجير مقديشو: الإرهاب ما زال يهدد الأمن والسلم الدوليين

دان مجلس الأمن الدولي "التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو"، مشيراً إلى أن "الإرهاب ما زال يهدد الأمن والسلم الدوليين"، داعيا إلى "الإسراع في إلقاء القبض على منفذي الهجوم الإرهابي وتسليمهم للقضاء".
وأكد أن "أعضاء مجلس الأمن الدولي يواصلون الوقوف إلى جانب الصومال حكومة وشعبا، ويدعمون مسيرة الاستقرار والتنمية في هذا البلد".
والسبت، وقع تفجير انتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية، أسفر عن مقتل 79، بينهم مواطنان تركيان، وإصابة نحو 125 آخرين، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال.
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