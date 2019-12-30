روحاني: الاعداء لم ولن يحققوا هدفهم من وراء الحرب الاقتصادية ضد ايران

لفت الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ إلى أن "مرحلة الحظر والضغوط ستبلغ نهاية مطافها"، مؤكدا ان "الاعداء لم ولن يحققوا هدفهم من وراء الحرب الاقتصادية ضد ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية".

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