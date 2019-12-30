السفير ابو سعيد وجه رسالة للأسد حول الأحداث في سوريا

وجه مفوض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق الإنسان ​هيثم ابو سعيد​ رسالة الى ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ تضمّنت تقاريرا حول الكيميائى في دوما و​خان شيخون​ و​الغوطة الشرقية​ بالإضافة إلى أحداث النازحين في إدلب وما قيل عن الافلام المزيفة لاحداث وقعت سابقاً في عدد من المحافظات السورية.

وأشار مكتب ابو سعيد الى أن "اللجنة لم تنقطع عن متابعة كل ​تفاصيل​ الأحداث التي حصلت منذ بدء الأحداث فيها من ١٥ آذار ٢٠١١ لغاية اليوم وحرصت دائما على استخراج الحقيقة تحت وابل من الضغوطات المحلية والإقليمية والدولية، وأنها لم تعطي أي إهتمام لكل الكلام السياسي في تعاطيها مع الملفات الحساسة التي أرادت بعض الجهات الدولية أخذها في إطار مصالحها الخاصة".

