النفط العراقية تعلن استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي بعد توقفه

أعلنت وزارة ​النفط​ العراقية عن "استئناف العمل في حقل ​الناصرية​ النفطي جنوبي البلاد، بعد توقف دام يوم واحد"، مبينةً أن "استئناف العمل والإنتاج جاء بعد توقف دام يوما واحدا بسبب ​قطع الطرق​ من قبل ​المتظاهرين​ المطالبين بالتعيين، مع تعذر وصول العاملين للحقل".

وأوضحت أنه "تم إخلاء الطريق منذ يوم أمس الأحد وأصبحت الطرق سالكة أمام العاملين"، مشيرة إلى أن "استئناف العمل تم بطاقاته الاعتيادية".

واقتحم محتجون الحقل، الذي ينتج ما يتراوح بين 80 و85 ألف برميل يوميا من النفط، يوم السبت وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم، الأمر الذي أدى إلى توقف الحقل.