ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "فانفون" بالفلبين إلى 47 قتيلا

ارتفعت حصيلة ​ضحايا​ ال​إعصار​ "فانفون" الذي ضرب مناطق وسط وشرق ​الفلبين​ مؤخرا إلى 47 قتيلا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أنه مازال هناك نحو 9 أشخاص في عداد المفقودين، فيما يعد إعصار "فانفون" رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الحالي.

وكانت سرعة الرياح قد بلغت 195 كيلومترا في ​الساعة​؛ ما تسبب في اقتلاع أعمدة ​الكهرباء​ وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في ​المدارس​ والصالات الرياضية والمكاتب الحكومية الفلبينية.

وقد اثر الإعصار على ما يقرب من 2 مليون شخص، وألحق أضرارا بأكثر من 378 ألف منزل، وتسبب في إصابة 143 شخصا.