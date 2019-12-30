كتائب "حزب الله" العراق: المعركة مع أميركا مفتوحة ولا خيار سوى المواجهة

لفتت كتائب "حزب الله" ​العراق​ إلى "أننا في حالة استنفار والمعركة مع ​أميركا​ مفتوحة على الاحتمالات ولا خيار سوى المواجهة"، مشيرةً إلى "أننا في حالة استنفار والمعركة مع أمريكا مفتوحة على كل الاحتمالات ولا خيار سوى المواجهة".

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