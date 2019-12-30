السجن 5 سنوات لـ4 متهمين بالإتجار في "الحشيش والترامادول" بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب، وخالد كامل سليمان، وأمناء سر خالد عبد العظيم، ومحمد علام، 4 متهمين حضوريًا، بالسجن، 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وأقراص من عقار "الترامادول" المخدر، بقصد الاتجار، بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى 6 ديسمبر 2017، عندما وجهت النيابة العامة في نقادة إلى المتهمين "عربي ج.ا"، 34 عامًا، مزارع، وشقيقه "منازع"، 29 عامًا، عامل أُجري، و"مصطفى ف.إ"، 36 عامًا، مزارع، و"إسلام ر.م"، 22 عامًا، مقيم بمحافظة أسوان، تهمة حيازة "الحشيش" المخدر و"ترامادول" بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

أحيلت القضية برقم 8009 لسنة 2017 جنايات نقادة، والمقيدة برقم 3922 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة المتهمين حضوريًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

