خروج جماهير المصري المصابين في حادث انقلاب "ميني باص" من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

خرج 6 أشخاص من جماهير النادي المصري البورسعيدي، المصابين إثر انقلاب سيارة "ميني باص" بهم على طريق "دمياط - بورسعيد" أثناء عودتهم من محافظة الاسكندرية فجرًا عقب حضورهم مباراة بيراميدز، وذلك من مستشفيات السلام بورسعيد والزهور المركزي، وذلك بعد تلقي الاسعافات اللازمة.

كان حسين كساب، مسئول هيئة الإسعاف في بورسعيد، أعلن عن إصابة 6 من جماهير المصري في الحادث، مؤكدًا على أن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين وهم: "عمرو محمد سامي، 25 عامًا، ومصطفى صالح كمال، 27 عامًا، ومحمد محسن محمد السيد، 25 عامًا، وعمرو عبد العزيز عبد الرحمن، 27 عامًا، وكريم عبد الله محمد عبد الله، 29 عامًا، مصابين بكدمات وإصابات طفيفة إلى مستشفى السلام بورسعيد، بينما جرى نقل، عبد الله السيد أبو النجا، 21 عامًا، مصابًا بضيق تنفس إلى مستشفى الزهور المركزي وخرج بعد تلقيه الإسعافات اللازمة.

يشار إلى أن الطريق ذاته، شهد أول أمس حادث تصادم سيارة نقل بسيارة "ميني باص" يستقلها عمال أحد مصانع الملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد، وأسفر الحادث عن مصرع 23 عاملًا وإصابة 7 آخرين من أبناء محافظتي بورسعيد ودمياط.